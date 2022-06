One Piece: Odyssey vist frem i helsprø trailer

HQ

Summer Game Fest er blant annet en mulighet for mange utviklere å vise frem mer av sine nylig annonserte spill, etter kun å tidligere ha vist korte teasere. Et av disse var One Piece: Odyssey, et spill som kommer akkurat i tide til mangaens sølvjubileum (25 år). Det ble først avduket i slutten av mars som et japansk rollespill av utviklerne ILCA, som tidligere har gitt oss Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl, i tillegg til å hjelpe til med storspill som NieR: Automata, Dragon Quest XI og Code Vein.

Forhåpentligvis blir det bedre enn det mindre suksessfulle One Piece: World Seeker, som vi ga en middelmådig karakter i vår anmeldelse. One Piece: Odyssey kommer senere i år til PC, PlayStation og Xbox.