One Punch Man gir oss en første titt på sesong 3

One Punch Man ble en umiddelbar hit da den debuterte i 2015. Siden den gang har animeen byttet produksjonsstudio, og det er trygt å si at kvaliteten ikke er helt den samme som den en gang var.

Men selv om animasjonen ikke er like prangende, er det fortsatt mange som gleder seg til neste sesong, der vi forhåpentligvis får se starten på Monster Association-delen. Interessant nok ble det ikke oppgitt noen lanseringsdato for den kommende sesongen, men vi kan ikke forestille oss at den er så langt unna.

Sjekk ut traileren nedenfor og la oss vite hva du synes.