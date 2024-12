One Punch Man Sesong 3 sendes offisielt i 2025

Det er snart ti år siden One Punch Man dukket opp på skjermene våre. Det som startet som en enkel webcomic-parodiserie, har siden blitt et verdensomspennende fenomen, og vi kan se frem til at den tredje sesongen av hit-animeen kommer ut i 2025.

Det ble avslørt via animeens sosiale mediekontoer at One Punch Man ville komme tilbake på skjermene våre en gang neste år. Ti feiringer kalt 10 Punches blir også klargjort for 10-årsjubileet for showet.

Animasjonskvaliteten i den andre sesongen har kanskje sunket betraktelig sammenlignet med den første, men One Punch Man er fortsatt en svært populær anime og manga, og fansen venter spent på filmatiseringen av Monster Association og Garou-buen.