Onechanbara Origin byr på bikinier og blodige zombier i oktober

Onechanbara-serien startet under PlayStation 2-æraen som et lavbudsjettspill, men ble fort mer populært enn forventet. Det viste seg at damer i bikinier som slaktet zombier lokket til seg kjøpere.

Siden har flere nye spill i serien sett dagens lys, og nå kommer snart et til. D3 Publishing har nemlig annonsert at Onee Chanbara Origin skal slippes til PC og PlayStation 4 i Vesten, etter å ha blitt lansert i Japan i desember i fjor. Det heter "Origin" fordi det er en remake av de to første spillene. Denne gangen har utviklerne satset på stilig cel-shaded grafikk og byr til og med på engelsk tale for de som vil ha dette.

Onechanbara Origin slippes den 14. oktober til både PC og PlayStation 4. Sjekk ut den første traileren nedenfor.