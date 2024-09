OnePlus Buds Pro 3 ser ut til å tilby en overlegen lydprofil

HQ

Det er mange alternativer til ørepropper tilgjengelig på markedet i disse dager, og det kan være en hodepine å finne ut hvilken som er best og riktig for deg. Heldigvis er vi her for å forhåpentligvis lette prosessen en smule gjennom vår pågående videoserie Quick Look.

Den nyeste dingsen som står i sentrum for videoserien er OnePlus Buds Pro 3, en enhet som har som mål å tilby en overlegen lydprofil. Ved hjelp av en 11 mm basshøyttaler og en 6 mm diskanthøyttaler, som hver drives av sin egen innstilte prosessor, har denne in-ear-enheten som mål å levere en fyldig lyd som også har adaptiv støyreduksjon i sanntid og romlig lyd.

For å se mer om OnePlus Buds Pro 3 må du huske å se den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker om dingsen.