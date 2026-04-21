OnePlus kan trekke seg fra Europa

HQ

Det kinesiske forbrukerelektronikkselskapet OnePlus kan komme til å trekke seg ut av Europa. Selskapet sier offisielt at de vurderer sin fremtid i Europa, ifølge 9 to 5 Google og rapportert av Android Authority.

OnePlus bekreftet nylig at produktstrategien og veikartet er oppe til diskusjon. Det er ikke kjent hvem som kom med denne uttalelsen, men det skal være en "forretningsleder i den europeiske regionen".

"OnePlus Europe evaluerer sin regionale veikart og produktstrategi. Alle brukeres ettersalgsstøtte, programvareoppdateringer og rettighetsforpliktelser er fullt ut garantert."

Vi vet at mange som jobber for OnePlus i Europa nylig har forlatt selskapet, så noe er tydeligvis på gang. Kanskje vi snart får høre mer?