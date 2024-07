OnePlus Pad Go gir nettbrettet et nytt og friskt utseende

HQ

I fjor lanserte OnePlus sitt første nettbrett, og fikk mye ros av kritikerne. Nå lanserer selskapet en nyere versjon av nettbrettet sitt, OnePlus Pad Go, som er et billigere alternativ til de fleste konkurrentene på markedet.

OnePlus Pad Go er imidlertid alt annet enn billig når det kommer til funksjonene, og du kan umiddelbart se på det elegante, tofargede designet at dette er et kvalitetsprodukt. Men det betyr ikke at den er perfekt.

Sjekk ut våre fulle tanker og kritikk på OnePlus Pad Go i Quick Look-videoen nedenfor :