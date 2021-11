OnePlus samarbeider med Bandai Namco om Pac-Man-inspirert Nord 2

HQ

OnePlus har en tendens til å lansere store samarbeid med diverse populærkulturfenomener. For eksempel har de tidligere laget Star Wars-utgaver av deres telefoner, men denne gangen er det et gaming-ikon som står for tur.

OnePlus har semi-avslørt en mobiltelefon ved navn Nord 2 X Pac-Man, og akkurat som navnet antyder er det en OnePlus Nord 2 designet sammen med Bandai Namco med Pac-Man som inspirasjon.

Men av en eller annen grunn har OnePlus valgt å ikke vise frem mobilen til å begynne med. De avslørte den via deres forum, og prisen blir satt til £499 i Storbritannia. Vi vet dessverre ikke nøyaktig hva den vil koste i Norge ennå.

Den har for øvrig samme innmat som en alminnelig Nord 2, men kommer med Pac-Man 256 installert, samt et OS som vil "låse opp en rekke eksklusivt Pac-Man-innhold".