OnePlus satser på ren fart med sin 12R

HQ

Etter at OnePlus lanserte sin nye serie smarttelefoner i forrige uke, har vi allerede fått tak i de nye enhetene. Som en del av dette arbeidet har vi allerede laget en Quick Look som dreier seg om 12R, som er den mest tilgjengelige av de to modellene (den andre er 12), til tross for at den i utgangspunktet er designet med fart i tankene.

Mobilen har en LTPO 120 Hz ProXDR-skjerm som drives av en Gen 2 Snapdragon 8-brikke, noe som gjør det mulig å spille med 120 Hz i mange mobiltitler. Den har også et mer konservativt kamerasystem enn sin dyrere søster, samt et større batteri som gjør det mulig å spille mer på én gang.

Hvis du vil vite mer om OnePlus 12R, kan du sjekke ut den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker om smarttelefonen.