Onimusha blir anime-serie på Netflix

HQ

Med serier som Castlevania, Dragon's Dogma og Resident Evil har Netflix og Capcom vist at de er gode venner, noe som tydeligvis vil vare i lang tid.

I helgens Tudum-event avslørte de to selskapene at Onimusha også blir en animeserie på Netflix etter hvert. Det er Sublimation, det samme studioet som tok seg av Dragon's Dogma-serie som står bak denne, men et større trekkplaster for mange er at de har fått lov til å gjøre Musashi Miyamoto prikklik den kinesiske stjerneskuespilleren Toshiro Mifune. Noe særlig mer enn det får vi ikke vite, så det er vanskelig å si når serien kommer, men at vi har fått bildene unna indikerer da at den ikke er ekstremt langt unna.