Online-tjenester for WiiU og 3DS avsluttes i april 2024

HQ

Tidligere i år så vi at Nintendo 3DS og WiiU eShops ble lagt ned. Nå ser det ut til at Nintendo tar de neste skrittene for å pensjonere disse konsollene ved å avvikle nettjenestene deres også.

I en kunngjøring på selskapets nettside avsløres det at i april 2024 "vil online-spill og annen funksjonalitet som bruker online-kommunikasjon opphøre for Nintendo 3DS- og Wii U-programvare." Dette inkluderer online co-op, rangert spill og datadistribusjon.

Et mer spesifikt tidspunkt og en mer spesifikk dato vil bli kunngjort på et senere tidspunkt, men det kan hende at online-tjenestene avsluttes enda tidligere enn i april neste år. "Vær oppmerksom på at hvis det inntreffer en hendelse som gjør det vanskelig å fortsette online-tjenestene for Nintendo 3DS- og Wii U-programvare, kan vi bli nødt til å avslutte tjenestene tidligere enn planlagt", heter det i uttalelsen.

Dette føles virkelig som slutten på en epoke, men det var noe vi antok ville komme etter nedleggelsen av eShop. Hva synes du om at Nintendo avslutter nettstøtten for 3DS og WiiU?