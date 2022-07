Only Murders in the Building bekrefter tredje sesong

HQ

Vi har ikke engang kommet halvveis i andre sesong av Only Murders in the Building, men Disney er tydeligvis ekstremt sikre på at resten av episodene vil fenge oss såpass at seertallene ikke synker nevneverdig.

Dette siden selskapet i en pressemelding avslører at The Only Murders in the Building allerede har fått klarsignal for en tredje sesong, så vi kan være ekstremt sikre på at episoden som slippes på Disney+ den 23. august ikke avslutter årets sesong på en rolig måte.