Only Murders in the Building er tilbake med sesong 5 i september

Hvis man skulle velge ut den mest effektive tv-serien som produseres i dag, sammen med Slow Horses, ville Only Murders in the Building måtte komme på listen. Helt siden debuten i 2021 har vi hatt en sesong med TV hvert eneste år, hver av dem spenner over 10 lange episoder, og de fleste av dem er av høy kvalitet. Det er en virkelig beundringsverdig innsats fra skuespillerne, produksjonsteamet og skaperne.

Og det beste er at 2025 vil fortsette denne serien, for den 9. september er serien tilbake med sin femte runde med episoder, som alle har premiere på Hulu/Disney+, avhengig av hvilken strømmeplattform som dominerer i din region.

Vi har foreløpig ingen detaljer om handlingen, men vi vet at den elskede kjernebesetningen med Selena Gomez, Martin Short og Steve Martin alle vil være tilbake for å løse noen uoppklarte saker og pumpe opp podkastnumrene sine.

