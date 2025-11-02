Only Murders in the Building krysser dammen for sesong 6

HQ

Mens vi må vente i årevis på nye sesonger av One Piece, Stranger Things, The Witcher, Wednesday, Bridgerton, og Netflix' andre store serier, har folkene på Hulu klart å produsere en hel ny sesong av den anerkjente Only Murders in the Building i fem år på rad. Det ser ut til at dette også vil fortsette inn i 2026, ettersom sesong 6 nå er annonsert.

Den populære og godt mottatte serien med Steve Martin, Martin Short og Selena Gomez i hovedrollene kommer tilbake med en ny runde episoder, men i motsetning til de foregående vil denne sesongen forlate New York City for i stedet å by på en historie som utspiller seg i London.

Vi har ingen detaljer om handlingen eller ytterligere informasjon å dele, men denne serien pleier å gå som smurt, så vi kan uten tvil forvente mer informasjon i løpet av våren og sommeren 2026, før premieren høyst sannsynlig vil finne sted til høsten.