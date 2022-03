Only Murders in the Building sesong 2 klar for Disney+ i juni

HQ

Etter en litt småtreg start vil jeg si at Only Murders in the Building ble stadig mer spennende før første sesong ble avsluttet med en skikkelig cliffhanger som ikke la skjul på planene om mer. Heldigvis blir det ikke altfor mye lengre å vente.

I en pressemelding får vi bekreftet at andre sesong av Only Murders In the Building starter på Disney+ den 28. juni. Utenom det og den nysgjerrighetspirrende traileren får vi ikke vite mer, men det er tydelig at den merkelige trioen vil gjennomgå mye rart fremover.