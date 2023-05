Only Murders in the Building sesong 3 får premièredato

HQ

Only Murders in the Building sesong 3 har premiere 8. august på Hulu. For de som ikke har tilgang til Hulu, er det sannsynlig at vi vil se showet komme til en annen strømmetjeneste på et lignende om ikke samme tidspunkt. I Storbritannia, for eksempel, må vi hoppe til Disney+ for showet.

Med Martin Short, Selena Gomez og Steve Martin i hovedrollene følger Only Murders in the Building en gruppe på tre New Yorkere som alle bor i samme bygård og starter en true crime-podcast.

Snart går deres besettelse av ekte kriminalitet litt langt, ettersom de ender opp med å bli pakket inn i virkelige kriminalsaker. På slutten av sesong 2 skjedde et annet dødsfall rett foran øynene deres, og det er sannsynlig at vi vil dykke inn i det i sesong 3.

Takk, Deadline.