20th Television har virkelig peiset på med mer Only Murders in the Building vi har fått en ny sesong hver sommer fra første stund, og dette stopper ikke i år.

HQ

Selskapet avslører nå at tredje sesong av Only Murders in the Building også kommer til Disney+ den 8. august, og i kjent stil får vi alle episodene med en gang. Dermed får vi sesongen samtidig som land med Hulu.