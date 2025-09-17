nyheter
Wednesday (Netflix)
Wednesday: Sesong 2 er allerede en av Netflix' ti største serier gjennom tidene
Det var bokstavelig talt bare to uker siden de siste episodene ble sluppet, noe som sier noe om den enorme fanbasen denne serien har.
HQ
Det var egentlig bare et spørsmål om tid, gitt den overveldende suksessen til den første sesongen av Wednesday, men nå melder Deadline at sesong to av serien - bare to uker etter at de siste episodene hadde premiere - har klatret til topps på listen over de mest sette Netflix-seriene noensinne.
Wednesday: Sesong 2 ligger for øyeblikket på tiendeplass, men forventes selvsagt å klatre ytterligere. Om den blir like stor som sesong 1, som er Netflix' mest sette serie gjennom tidene, gjenstår å se.
Er du en av dem som har sett andre sesong av Wednesday - og hva synes du om den?