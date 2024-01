Open Roads har blitt forsinket med en måned

HQ

Det narrative eventyret Open Roads, fra Gone Home-utvikleren Fullbright og Stray-utgiveren Annapurna Interactive, er forsinket. Det er ikke en stor forsinkelse, men det skyver utgivelsen av spillet tilbake med omtrent en måned.

Denne forsinkelsen vil "sikre den mest polerte opplevelsen for spillerne", ifølge en talsperson for Annapurna som snakket med Engadget. Ettersom forsinkelsen bare er kort, betyr det sannsynligvis at det vil bli gjort feilrettinger og ytelsesjusteringer for å skape den polerte følelsen.

Open Roads I hovedrollene finner vi Kaitlyn Dever og Keri Russel som spiller en datter og en mor på en biltur for å avdekke familiens fortid. Spillet vil være fullt av den dype fortellingen som så mange spillere har blitt vant til, og det vil sannsynligvis også inneholde noen mørke hemmeligheter om Russel og Devers familie.