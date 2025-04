OpenAI saksøkt av eieren av IGN og CNET

HQ

Opprinnelig publisert av The New York Times, viser det seg at OpenAI, i likhet med mange andre AI-systemer, kan ha brukt data for å trene systemene sine, som ikke var helt lovlig innhentet. Angivelig.

Ziff Davis, kjent for å eie store medier som IGN, PCMAG, CNET og Everyday Health, er for tiden engasjert med OpenAI i et søksmål om krenkelse. Ziff Davis hevder at OpenAI kopierer arbeidet til hans medier "forsettlig og ubarmhjertig", og kanskje enda viktigere, uten noen form for tillatelse.

Dette til tross for at Ziff Davis bruker en robots.txt-fil på nettsidene sine, slik at dataene hans ikke kan gjennomsøkes, og OpenAI blir beskyldt for å fjerne opphavsretten fra dataene som innhentes.

Ziff Davis er ikke hvem som helst, med 45 store mediehus under beltet og mer enn 3 800 ansatte er han medieverdenens Gordon Ramsey. Ziff Davis opplyste i søksmålet at merkevarene hans publiserer nærmere to millioner artikler i året, med mer enn 292 000 000 brukerbesøk ... i måneden.

Dette er et av de største søksmålene i sitt slag, så vidt offentligheten kjenner til, og mens mange av Ziff Davis' konkurrenter har valgt å inngå lisensavtaler med OpenAI, har Ziff Davis og mange andre, inkludert en stor gruppe kanadiske medieselskaper, aktive søksmål på området, i tillegg til flere organisasjoner som representerer skribenter og forfattere i ulike land.

Ziff Davis kan ha en virkelig god sak, ettersom en svært liten del av OpenAIs datasett er offentlig tilgjengelig, og ifølge Ziff Davis har hundrevis av fullstendige kopier av tekster allerede blitt identifisert, noe som øker sjansene hans for å bevise brudd på opphavsretten.

OpenAI har kommet med et offentlig svar som inkluderte "fair use", men unnlot å nevne at det er en blomstrende virksomhet med en omsetning på 3,7 milliarder dollar i fjor.