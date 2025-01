OpenAIs administrerende direktør tror 2025 blir året da vi møter superintelligent AI

HQ

Vi ser allerede nesten daglige forbedringer i sektoren for kunstig intelligens, endringer som ofte påvirker arbeidsstokken og fører til at mange blir skeptiske og til og med bekymret for sin fremtidige jobbsikkerhet. For underholdningsbransjen har dette ført til alvorlige streiker de siste årene, og det er ingen tvil om at dette bare er toppen av isfjellet, ettersom en ledende skikkelse på AI-området nå har gitt oss et innblikk i hva som kan komme til å skje, og hvor snart vi kan få se det.

I et blogginnlegg der han ser tilbake på den siste tidens hendelser og også litt inn i fremtiden, har OpenAIs administrerende direktør Sam Altman uttalt at han tror 2025 vil bli året da vi blir introdusert for superintelligent kunstig intelligens. Selv om det er ganske selvforklarende hva dette faktisk er, utdyper og forklarer Altman det nærmere.

"Med superintelligens kan vi gjøre hva som helst annet. Superintelligente verktøy kan få fart på vitenskapelige oppdagelser og innovasjon langt utover det vi er i stand til å gjøre på egen hånd, og i sin tur øke overflod og velstand enormt."

Det ser selvsagt ut til at kunstig intelligens kan bli en enda større del av hverdagen vår i år, spesielt hvis superintelligens bare marginalt lever opp til de forventningene Altman har lagt frem.