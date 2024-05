Oppdatert grafikk og utforming i F1 24

HQ

F1-serien har alltid satt realisme i høysetet. Realistiske baner, biler, førere og lag er en viktig del av spillet, og i F1 24 er det gjort flere forbedringer på området.

Noen markante endringer er det blitt gjort på banene Silverstone, Spa Francorchamps og Jeddah, og det er ikke bare visuelt de har fått forbedringer, men også underlaget og baneoppsettet er blitt oppdatert på asfalten og på utsiden av banene.

Helt nytt av året er radiobeskjeder fra virkeligheten. EA har jobbet med F1 TV-sendingene og hentet ut diverse lydklipp fra de ulike førerne. Dette gir utslag når du kjører som Lando Norris eller Lewis Hamilton for eksempel, og du hører disse førerne rope ut i glede når de passerer målstreken først, eller i frustrasjon når de treffer veggen. Flere lydspor vil også bli lagt til etter hvert.

Utseende på førerne har også blitt designet på nytt, og de ser nå ekstremt realistiske ut. Det er gjort nye scanninger av dagens førere, og også en del av ikonene har fått et oppdatert utseende. Det samme gjelder også de ulike lagene som gjør endringer hvert år, og det er viktig for EA å være oppdatert på dette området.

Når det kommer til F2 starter spillet med førerbesetningen fra 2023-sesongen, men vil også få en oppdatering på både lag og førere for 2024-sesongen senere. Heldigvis for oss nordmenn var Dennis Hauger også en del av F2-sirkuset forrige sesong, slik at han er med fra start.

F1 24 har utgivelsesdato 31. mai for de med standardutgaven, og tre dager tidligere for de som kjøper Champions Edition. Spillet utgis på PS4/5, Xbox One/Series og PC.