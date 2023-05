Oppenheimer blir Christopher Nolans lengste film hittil

HQ

Christopher Nolan er ikke fremmed for å lage lange filmer, så det er neppe en overraskelse å høre at Oppenheimer også ser ut til å bli et beist. I en samtale med Total Film (takk, GamesRadar) bekrefter Nolan ikke bare at Oppenheimer blir en lang film, men at det blir hans hittil lengste film.

"Den er litt lengre enn det lengste vi har gjort. Den kommer til å kysse tre timer."

Det betyr at filmen blir lengre enn Interstellar, regissørens hittil lengste film, som klokket inn på 2 timer og 49 minutter. Den faktiske spilletiden er ennå ikke bestemt, men med en spilletid på mellom 169 minutter og 180 minutter, må kinogjengerne sette seg godt til rette og forberede seg hvis de vil komme seg gjennom filmen uten å måtte gå på do.

Oppenheimer åpner på kino 21. juli sammen med Greta Gerwigs Barbie.