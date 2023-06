Oppenheimer er 3 timer lang, offisielt Nolans lengste film

HQ

Christopher Nolans Oppenheimer er en av sommerens mest etterlengtede filmer. Filmen har premiere 21. juli, samme dag som Greta Gerwigs Barbie, og Oppenheimer har hatt vår interesse fra det øyeblikket de første bildene ble vist.

Nå er det bekreftet at Christopher Nolans Oppenheimer er regissørens hittil lengste film. Med en spilletid på nøyaktig 180 minutter eller 3 timer er den 11 minutter lengre enn Interstellar og 15 minutter lengre enn The Dark Knight Rises.

Med en så lang spilletid kan vi tenke oss at Nolan har pakket mye inn i historien til Oppenheimer. For fans av regissøren er dette sannsynligvis et pluss, ettersom de vil se så mye av Nolans visjon som mulig, men for det generelle publikummet må vi se om 3 timer er for lenge sammenlignet med de andre filmene som kommer ut i sommer.