Oppenheimer er nå årets tredje største film

Himmelen ser virkelig ut til å være grensen for Barbenheimer-trenden. Som vi nylig rapporterte, er Barbie nå årets største film, etter at den detroniserte The Super Mario Bros. Movie og passerte 1,38 milliarder dollar i globale billettinntekter i løpet av helgen. Selv om den ikke er like vellykket som Greta Gerwigs livlige film, har Christopher Nolans epos også hatt nok en overdådig helg, og har nå passert Guardians of the Galaxy Vol. 3 som årets tredje største film.

Nolans Oppenheimer har nå tjent inn over 850 millioner dollar på verdensbasis, noe som betyr at filmen må tjene inn rundt 500 millioner dollar til for å klatre høyere på 2023-listen og ta igjen Mario-filmen og Barbie.

Når det gjelder nye filmer, har The Equalizer 3 startet relativt sterkt og klarte å tjene inn i underkant av 70 millioner dollar i løpet av åpningshelgen, noe som gjør den til årets 37. største film allerede, og plasserer den foran The Boogeyman, 65, Knock at the Cabin, Asteroid City med flere.