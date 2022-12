Oppenheimer sin første trailer viser nordmann i stjernegalleri

Selv om Christopher Nolan nok fortsatt er mest kjent for The Dark Knight kan man trygt si at den talentfulle regissøren har fått for vane og lage filmer med spesielle konsepter. Nå handler ikke akkurat hans neste film om drømmeverdener eller tidsmanipulering, men det er ingen tvil om at temaet er interessant.

For etter måneder med små glimt fra filmen har vi endelig fått den første skikkelige traileren for Oppenheimer, og som forventet får vi noen fascinerende scener når Nolan skal fortelle hvorfor og hvordan J. Robert Oppenheimer var med på å lage atombomben. Ekstra kult er det når vi også får noen glimt av Trond Fausa sammen med stjerner som Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon og mange fler.