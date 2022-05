Oppfølger til This is Spinal Tap annonsert

HQ

Ut av det blå leverer Castle Rock Entertainment det som kan være tiårets mest uventede filmoppfølger. Den mye anerkjente This is Spinal Tap, en film som ofte nevnes som den fremste komedien i filmhistorien, vil bli hedret med en andre del. Rob Reiner går tilbake til regissørstolen sammen med skuespillerne og legger dermed opp til en skikkelig rockefest! Rob Reiner hadde følgende å si om kunngjøringen:

"When it was announced that Spinal Tap would reunite for one final concert, Marty DeBergi saw this as a chance to make things right with the band who viewed This is Spinal Tap as a hatchet job. So he left his position as visiting adjunct teacher's assistant at the Ed Wood School of Cinematic Arts in pursuit of film history."

Oppfølgeren er planlagt å komme i 2024 akkurat i tide til 40årsjubileet til den originale filmen, pg nå er det bare å krysse fingrene for at den blir virkelig, virkelig, virkelig bra.

Takk, IGN