Oppfølgeren til Alien: Romulus begynner å filme i oktober

HQ

Det ser ut til at Alien er tilbake for fullt. Etter at fjorårets Alien: Romulus ga oss en lovende retur har vi nå Alien: Earth å se frem til veldig snart, med en oppfølger til Romulus som kommer om ikke altfor lenge.

Det kan til og med være raskere enn vi tror. Regissør Fede Álvarez bekreftet på podcasten Marea Nocturna at han for øyeblikket er i gang med forproduksjonen av oppfølgeren, med planer om å starte innspillingen senere i år, nærmere bestemt i oktober.

Cailee Spenny og David Jonsson er tilbake i oppfølgeren, og det ser ut til at 20th Century Fox er klare til å gå all-in på Alien-serien. Vi får se hvordan Alien: Romulus-oppfølgeren øker skrekken og spenningen når den er klar for utgivelse.