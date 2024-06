Oppfølgeren til Cozy Grove lanseres om et par uker

Hvis du har bygget en herlig og beroligende leirplass i det siste i Cozy Grove og har lurt på hva som er det neste har vi svaret for deg. Utvikleren Spry Fox (nå Netflix Game Studio) har nettopp avslørt at oppfølgeren til Cozy Grove vil debutere så snart som senere denne måneden.

Kjent som Cozy Grove: Camp Spirit, vil denne livsim-tittelen komme til Netflix 25. juni, og med den bringer et nytt øyoaseområde for å fikse opp. Her vil du kunne lage gjenstander, dekorere området ditt, fiske og lage mat, ta på deg oppdrag og utfordringer, og generelt gjøre området til ditt eget.

Vi har blitt fortalt at det vil være nye dyrekammerater, noen nye venner å møte samt noen tilbakevendende ansikter, og at det også vil være en uhyggelig stemning ettersom det lokale området er litt hjemsøkt. Ved å fullføre oppdrag og oppgaver kan du hjelpe Bear Spirits på øya med å løse problemene deres og bli bedre kjent med dem.