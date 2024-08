Oppfølgeren til det populære organiseringsspillet Wilmot's Warehouse, Wilmot Works It Out, avslørt

Finji har nettopp annonsert en oppfølger til en elsket indietittel i Wilmot's Warehouse, et organiseringsspill der du spilte som Wilmot. Nå ønsker Wilmot å koble av fra de daglige oppgavene på lageret med et nytt pusselspill.

Wilmot Works It Out kommer fra Hollow Ponds og Richard Hogg. Du spiller som Wilmot, som må sortere ut puslespillbrikker mens du lytter til et jazza og beroligende lydspor fra komponisten og lydkunstneren Eli Rainsberry.

Med mer enn 60 originale puslespill er det mye å jobbe seg gjennom for Wilmot når Wilmot Works It Out lanseres på PC og Mac den 23. oktober.