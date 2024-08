Oppfrisk historien i Silent Hill 2 med trailer for remaken

HQ

Silent Hill 2 Remake har sett noen oppturer og nedturer siden den først ble avslørt. Fans er fortsatt delt på ting som den nye grafikken og utseendet til noe av spillingen, men det ser ut til at historien stort sett vil forbli uberørt, i det minste etter utseendet til den nye historietraileren.

Traileren er en anstendig en, som kommer inn på over 3 minutter i lengde, da den skildrer mye av hovedrollen og noen av monstrene vi vil se underveis. Vi ser mye av James, Mary og Maria, i tillegg til en god dose spilling drysset inn med mellomsekvenser.

Det originale spillet hadde ganske mange vendinger, og hvis du går inn i blinde, vil vi ikke ødelegge dem for deg her, men forbered deg på at ingenting er som det ser ut til i Silent Hill.