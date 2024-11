Opplev en fantasifull versjon av den virkelige verden i Mythwalker

Selv om nettene fortsatt trekker seg inn og temperaturen fortsetter å synke, betyr ikke det at du ikke bør ta turen ut for å oppleve den store verden. Hvis du trenger litt motivasjon for å møte det bitre været, har NantGames kanskje løsningen for deg, ettersom utvikleren nå har lansert sitt geolokaliserte fantasy-rollespill Mythwalker.

Hva er egentlig et geolokalisert fantasy-rollespill, spør du? Mythwalker er en tittel som lar spillerne oppleve "et system for å krysse verden ved hjelp av virkelige steder for å fortelle historiene om jordens myter og legender." I bunn og grunn tar det utgangspunkt i virkelige steder på jorden og blander dem med fantasialternativer fra Mytherra for å kjempe mot fiender og slå seg sammen med allierte, samtidig som man dykker ned i et dypt progresjonssystem og bruker globale flerspillersystemer for å komme i kontakt med spillere fra hele verden.

Mythwalker lanseres med tre spillbare klasser, nemlig den tøffe og hardføre Warrior, den langtrekkende og kraftfulle Spellslinger, og den støttende Priest, og selv om hver karakter du lager bare kan passe inn i én av disse klassene, kan du lage flere karakterer for å teste ut hver klasse.

Ettersom Mythwalker har en stor skala, får vi også vite at det finnes et Portal -system som gjør det mulig for spillere å enkelt reise til fjerne steder fra hvor som helst, og dette samsvarer med Navigator -systemet som betyr at du kan utforske fantasiverdenen/den virkelige verden uten å måtte flytte på deg.

Mythwalker er nå tilgjengelig på iOS og Android, og du kan se lanseringstraileren nedenfor.