Opplev forhåndsbygget kraft med HPs OMEN 35L

Selv om det ofte er klart at det å bygge sin egen PC vil føre til et mer kostnadseffektivt oppsett og sannsynligvis også et kraftigere oppsett, er det også en opplevelse som mange forbrukere ikke vil ha bryderiet med å måtte gjøre selv. Derfor er markedet for ferdigbygde PC-er fortsatt så stort som det er, og det er temaet i den siste episoden av Quick Look.

Vi har rettet oppmerksomheten mot HP OMEN 35L desktop, som tilbyr moderne CPU- og GPU-kombinasjonsalternativer i et godt ventilert og nedkjølt kabinett med god plass og stylingpotensial takket være ARGB-vifter og lignende.

For å se om OMEN 35L er den rette PC-en for deg, må du huske å se den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler en rekke fakta og tanker.