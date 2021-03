Opplev første verdenskrig i Isonzo senere i år

Det er så absolutt ikke mangel på spill om andre verdenskrig, men første verdenskrig har av en eller annen grunn ikke vært like interessant for spillutviklere i nyere tid, og de som finnes har ofte lavere budsjett (sett bort i fra Battlefield 1). Men nå har M2H annonsert Isonzo som ser ut til å by på en detaljert og velutført versjon av første verdenskrig. Det slippes til PC, PlayStation 4/5, Xbox One og Xbox Series senere i år.

Det utvikles av de samme som tidligere har laget Verdun og Tannenberg, så de har en del erfaring rundt temaet. Denne gangen har de valgt å fokusere på den italienske fronten med et mer realistisk fokus i stedet for bare å løpe og skyte.

Sjekk ut den lekre annonseringstraileren nedenfor.