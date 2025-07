Oppropet Stop Killing Games har nesten nådd én million underskrifter

HQ

Vi har blitt ganske vant til at spillutgivere legger ned allerede lanserte titler og gjør prosjekter i praksis ubrukelige. Det er vanlig i moderne spill, særlig for spill som har omfattende online-elementer, og når serverne stenges, blir prosjektet irrelevant. Utgiverne har rett til å gjøre dette når de vil, men det er aldri særlig gledelig for forbrukerne som bruker hardt opptjente penger på et spill som risikerer å bli overflødig og verdiløst i fremtiden.

Dette er grunnen til at Stop Killing Games petisjon har blitt lansert. Det er et initiativ som har som mål å "utfordre lovligheten av at utgivere ødelegger videospill de har solgt til kunder", og fansen har vært raske med å vise sin støtte til denne bevegelsen. I skrivende stund nærmer underskriftskampanjen seg en million underskrifter, noe som vil føre til at den når målet den satte seg og legger press på European Commission for å håndheve en lov som "både vil beskytte forbrukernes rett til å beholde videospill som kundene har kjøpt, og fremme bevaringsarbeidet massivt."

Ettersom Storbritannia ikke lenger er en del av EU, finnes det også en britisk underskriftskampanje som vil ta saken videre til parlamentet. Dette oppropet hadde som mål å samle inn 100 000 underskrifter, og i skrivende stund har det passert dette målet med 124 000 underskrifter, noe som betyr at parlamentet må vurdere å ta en debatt om denne saken. Det har ennå ikke kommet noe svar fra den britiske regjeringen om en debattdato.

Den britiske underskriftskampanjen har frist til 14. juli, og det samme gjelder utvilsomt for underskriftskampanjen i EU. Underskriftskampanjen Stop Killing Games ønsker å oppnå, og legger til "Hvis du ønsker å forhindre at dataspill ødelegges slik at ingen noensinne kan spille dem igjen, vennligst fortell andre om disse initiativene!"