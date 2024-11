Oppsummering av Champions League kampdag 5: alle resultater og høydepunkter fra onsdagens kamper

HQ

Den andre delen av den femte Champions League-kampdagen, onsdag 27. november, ble med færre mål enn dagen før, men like dramatisk, inkludert seire i siste sekund, autoritetsuttalelser og feil som vil hjemsøke de ansvarlige i mange netter...

Det bredeste resultatet, og kanskje mest overraskende, var Crvena Zvezda 5-1 Stuttgart, en fantastisk seier fra et av de eneste lagene som hadde tapt alle de fire foregående kampene. Begge lagene ligger på den nederste delen av tabellen, med henholdsvis 3 og 4 poeng, og kvalifiseringen er tvilsom, men det var likevel bemerkelsesverdig å se det serbiske laget komme tilbake fra 0-1 i løpet av de første fem minuttene til 5-1.

Fjorårets finalist Borussia Dortmund tok nok en imponerende borteseier som sikrer dem en plass blant topp 4 mot kroatiske GNK Dinamo, 3-0.

Feil som blir vanskelig å glemme

Celtic 1 - 1 Club Brugge hadde kanskje Champions Leagues mest uhyrlige mål så langt, da Cameron Carter-Vickers slo en baklengs pasning mot eget mål ... uvitende om at keeperen ikke var der.

Uavgjort er nok til at begge lagene fortsatt er i kvalifiseringssonen... over Real Madrid. Den regjerende mesteren falt igjen, denne gangen mot Liverpool, 2-0, mot den eneste klubben som har vunnet alle kampene sine. Kylian Mbappé kompenserte ikke for Vinícius' fravær, og tapte til og med et straffespark som kunne ha utlignet kampen, selv om Liverpool var overlegne hele kampen.

En annen feil som sannsynligvis ikke vil bli glemt, skjedde i Sturm Graz 1 - 0 Girona, da Iván Martín på uforklarlig vis bommet på et skudd en meter fra mål.

Comebacks i siste minutt

Monaco tapte sin første kamp i Champions League etter å ha sløst bort sin innflytelse mot Benfica i de siste fem minuttene, og endte 2 - 3, med to assist av veteranen Ángel di María.

Og PSV Eindhoven gjorde det mest dramatiske comebacket: Etter å ha tapt 0 - 2, scoret de tre mål mellom 87' og 90+5', bokstavelig talt kampens siste spark, mot Shaktar Donetsk, som kunne ha sikret en kvalifisering som ville ha satt Real Madrid i eliminasjonssonen...

Til slutt, den eneste målløse kampen denne uken var Aston Villa 0 - 0 Juventus. Nå er det to uker igjen til kampdag 6, som blir årets siste Champions League-kamper frem til januar...