Oppsummering av Gamereactor og Acer Predators IEM Katowice VIP-tur

IEM Katowice ble avholdt forrige helg, og Gamereactor var der for å følge VIP-vinnerne fra Acer Predators Trophy Tour-konkurranse om en VIP-tur.

I videoen nedenfor oppsummerer vi IEM Katowice og snakker med VIP-vinnerne for å høre om hvordan turen gikk.

