Opptak fra det kansellerte Call of Duty-spillet fra 2013 har dukket opp

To videoer har dukket opp på nettet og ser ut til å vise et Call of Duty-spill fra 2013 kalt Future Warfare eller NX1. Videoene ser ut til å vise både enkelt- og flerspilleropptak fra et kansellert spill fra Neversoft, den samme utvikleren som er kjent for Tony Hawk's Pro Skater.

Brian Bright, en av Neversoft-utviklerne, ga disse videoene en viss gyldighet, da han sa at studioet ble trukket fra Guitar Hero for å lage sin egen Call of Duty-tittel etter at Infinity Ward imploderte. "Neversoft gikk bort fra Guitar Hero for å lage et futuristisk CoD-spill", skrev Bright. "Dette oppdraget var på månen, noen eksperimenter med lav g og handlet egentlig om at teamet skulle lære seg motoren."





"Jeg tror dette ville ha vært i stedet for Ghosts, jeg prøver å huske," fortsatte han. "Vi hadde 2-3 kampanjeoppdrag og en haug med MP-arbeid ferdig (jeg var MP-ansvarlig for dette) før det ble kansellert."

