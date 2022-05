Optimus Prime får LEGO-behandlingen

HQ

LEGO har hatt mange interessant samarbeid med store varemerker de siste årene, og nå er det tid for et nytt et da de i går presentert en serie med LEGO Transformers. Hvis du har bygget LEGO de siste fem årene, er du sannsynligvis klar over hvor latterlig avanserte settene har blitt, men vi synes fortsatt de danske LEGO-trollmennene har overgått seg selv denne gangen.

Først ut er Optimus Prime, som lanseres i juni, og med så kort tid igjen burde det ikke komme som noen overraskelse for noen at designet hans allerede er lekket. Det viser seg at det er G1 Optimus Prime som er tolket i dansk plast, og han kan selvsagt forvandles.

Sjekk ut lekkasjen nedenfor og vær klar for å gjøre reservasjoner hvis du planlegger å få tak i dette settet, men ønsker å unngå dyre scalpers på Ebay. Det forventes nemlig å bli utsolgt ganske fort.