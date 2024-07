Orbis nyeste ruter tilbyr latterlig raske Wi-Fi-hastigheter

HQ

Den konstante kampen for en bedre internettforbindelse er noe vi alle har erfaring med, og derfor er det praktisk at Orbi er her for å tilby et alternativ som er svært vanskelig å slå.

Ved hjelp av det nye 970 Series Quad-Band Wi-Fi 7 Mesh -systemet kan du utnytte Wi-Fi 7s muligheter for å få tilgang til latterlig raske internetthastigheter som topper en strømmehastighet på 27 Gbps, en 10Gb Ethernet-port og 360-graders Wi-Fi-dekning.

Dette er selvsagt en absolutt titan på tilkoblingsområdet, og du kan lære mer om det ved å sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor.