Orbitals kommer til Nintendo Switch 2 i løpet av sommeren

Sparker av Nintendo Direct: Partner Showcase, fikk vi nettopp et nytt glimt av Shapefarms etterlengtede og virkelig fantastiske samarbeidseventyr kjent som Orbitals.

Den siste smakebiten av prosjektet ble skapt med en slående kunstretning som ligner det ikoniske arbeidet til Akira Toriyama, og berørte lett på lanseringsplanene for spillet, men finpusset også på en håndfull av mekanikkene som vil bli brukt i spillet.

For det første fikk vi møte Scraphook som fungerer som et verktøy for å manipulere miljøet og for å låse opp ellers lukkede plattformer. I tillegg til dette er Liquid Launcher, en kjekk gjenstand som kan gi blomsterplattformer den fuktigheten som er nødvendig for å blomstre og til og med kan kjøle ned overopphetede overflater. Til slutt dukket også Beam Cannon opp for å vise frem sine evner til å ødelegge hindringer.

Utover dette fikk vi vite at Orbitals vil støtte GameShare når det debuterer, noe som betyr at selv om det vil være en eksklusiv Nintendo Switch 2, vil funksjonen gjøre det mulig for brukere på Switch 1 å nyte handlingen også.

Når vi ser på lanseringsvinduet, er alt vi vet at det er satt til en gang i løpet av sommeren.