Orbitals presenterer et Toriyama-aktig kooperativt romeventyr eksklusivt for Nintendo Switch 2

Når du tenker på animasjon fra det 20. århundret, er det noen få gjenkjennelige navn du umiddelbart kommer til å tenke på, enten på grunn av historiefortellingen eller tegnestilen deres. Akira Toriyama kommer nesten alltid først for begge deler. Den åpenbaringen for den avdøde mangaka-skaperen av Dragon Ball ble følt da vi så Orbitals, sci-fi-romfartseventyret utviklet av Shapefarm med Unreal Engine 5 og utgitt av Kepler Interactive.

Orbitals er en samarbeidsopplevelse der spillerne inntar rollene som Maki og Omura, to uatskillelige oppdagelsesreisende med langt mer besluttsomhet enn arbeidserfaring, som forsøker å redde den falleferdige romstasjonen sin fra en kosmisk storm. "Enten de bruker unike verktøy for å rydde veien, styrer romskipet sitt gjennom farlige asteroidefelt eller tar en pause for å nyte den utsøkte anime-inspirerte atmosfæren, vil spillerne begi seg ut på et intergalaktisk eventyr og knytte nye vennskapsbånd."

I tillegg har utviklerne inngått et samarbeid med Studio Massket, animasjonshuset som står bak hundrevis av noen av de mest elskede og populære japanske anime-filmene, for å skape håndlagde filmsekvenser til spillet som gir anime-fansen et ekstra lag av autentisitet. Orbitals lanseres eksklusivt på Nintendo Switch 2 i 2026, og du kan se traileren og noen skjermbilder nedenfor.