Orbitals vil lanseres med et globalt «Friend’s Pass» uten ekstra kostnad
Du vil kunne ta med en venn på eventyret, selv om vedkommende ikke eier sitt eget eksemplar av spillet.
Det har blitt ganske vanlig at samarbeidsfokuserte videospill lanseres med en «Friend's Pass», en funksjon der bare én av to spillere trenger å eie spillet for at begge skal kunne spille det. Hazelight gjorde funksjonen populær, og siden den gang har vi sett at andre har tatt den i bruk, ikke minst utvikleren Shapefarm, som nå har bekreftet at « Orbitals vil lanseres med en global Friend's Pass.
Dette betyr at så lenge én person eier et eksemplar av den eksklusive Nintendo Switch 2-tittelen, kan en annen venn bli med på moroa, uansett om de spiller lokalt eller online.
Faktisk vil « Orbitals støtte et bredt spekter av samarbeidsmoduser, nemlig gjennom «GameShare» på nettet og spill med «Friend’s Pass» på nettet (som i utgangspunktet fungerer på samme måte), men også lokalt samarbeidsspill på én Nintendo Switch 2-konsoll, samt lokalt «GameShare» som til og med gjør det mulig å spille tittelen på Nintendo Switch 1-konsoller.
Det bør nevnes at for de som ønsker å benytte seg av «Friend’s Pass» og «GameShare» på nettet, må begge spillerne ha et Nintendo Switch Online-medlemskap, men «Friend’s Pass» i seg selv vil ikke medføre noen ekstra kostnader for eierne av spillet.
Når det gjelder lanseringen av « Orbitals, er den satt til 3. september, og du kan lese våre siste inntrykk av spillet i den dedikerte forhåndsomtalen.