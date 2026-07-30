Orbitals vil lanseres med et globalt «Friend’s Pass» uten ekstra kostnad

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Det har blitt ganske vanlig at samarbeidsfokuserte videospill lanseres med en «Friend's Pass», en funksjon der bare én av to spillere trenger å eie spillet for at begge skal kunne spille det. Hazelight gjorde funksjonen populær, og siden den gang har vi sett at andre har tatt den i bruk, ikke minst utvikleren Shapefarm, som nå har bekreftet at « Orbitals vil lanseres med en global Friend's Pass.

Dette betyr at så lenge én person eier et eksemplar av den eksklusive Nintendo Switch 2-tittelen, kan en annen venn bli med på moroa, uansett om de spiller lokalt eller online.

Faktisk vil « Orbitals støtte et bredt spekter av samarbeidsmoduser, nemlig gjennom «GameShare» på nettet og spill med «Friend’s Pass» på nettet (som i utgangspunktet fungerer på samme måte), men også lokalt samarbeidsspill på én Nintendo Switch 2-konsoll, samt lokalt «GameShare» som til og med gjør det mulig å spille tittelen på Nintendo Switch 1-konsoller.

Det bør nevnes at for de som ønsker å benytte seg av «Friend’s Pass» og «GameShare» på nettet, må begge spillerne ha et Nintendo Switch Online-medlemskap, men «Friend’s Pass» i seg selv vil ikke medføre noen ekstra kostnader for eierne av spillet.

Når det gjelder lanseringen av « Orbitals, er den satt til 3. september, og du kan lese våre siste inntrykk av spillet i den dedikerte forhåndsomtalen.