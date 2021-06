Orcs Must Die 3 er snart ikke lenger Stadia-eksklusivt

Under nattens PC Gaming Show ble det annonsert at actionspillet med tower defense-elementer Orcs Must Die 3 snart ikke lenger er ekslusivt på Google Stadia. Akkurat som Super Bomberman R Online og Wave Break var det bare en tidsbegrenset eksklusiv tittel, og nå er det offisielt at spillet kommer til andre plattformer den 23. juli.

Det er PC, PS4 og Xbox One som gjelder denne datoen. Du kan allerede forhåndsbestille spillet på Steam, hvor man kan lese følgende beskrivelse:

"Orcs Must Die! 3 løfter orkslakting til kaotiske høyder man ikke engang kunne sett for seg. Alene eller sammen med en venn kan du bevæpne deg med feller og våpen fra et digert arsenal. Kutt, brenn, kast og zapp horder med avskyelige orker i en etterlengtet oppfølger til den prisbelønte serien.

Nytt i serien: I krigsscenarioer står spillerne overfor de største orkhærene noensinne. Bevegelige krigsmaskiner gir spillerne ildkraften de trenger til å løfte, dolke, karbonisere og lemleste de fryktelige angriperne."