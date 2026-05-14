Order of the Sinking Star kunngjør at Switch 2-versjonen kommer senere i år

HQ

Order of the Sinking Star Braid kommer til Nintendo Switch 2. Fantasy-puslespilleventyret fra Braid- og The Witness-skaperen Jonathan Blow ble annonsert på fjorårets The Game Awards, og ga oss en titt på den legendariske designerens nyeste prosjekt med teamet sitt hos Thekla Inc. Den gang fikk det bare en Steam Store-side, som i det minste informerte oss om at det kom til PC.

Nå vet vi at det også slippes til Nintendo Switch 2 senere i år. Med mer enn 1000 gåter å løse, ser Order of the Sinking Star ut til å passe fint sammen med Nintendos nye konsoll, ettersom du kan plukke opp spillet når inspirasjonen slår til. "Spillet er enormt og har mange, mange gåter, så Switch 2s bærbarhet er veldig fin her; du kan bare plukke det opp og spille det i korte stunder eller virkelig dykke ned i det i lang tid", forklarte Jonathan Blow i en pressemelding.

"Helt siden [Switch 2] ble annonsert, har vi gledet oss til å få sjansen til å bringe et av spillene våre til plattformen. Med Switch 2s imponerende funksjoner, inkludert funksjonene for øyeblikkelig gjenopptak, mener vi at den er det perfekte hjemmet for dette innovative puslespilleventyret fra det utrolige teamet i Thekla, Inc," sier Yoon Im, administrerende direktør i Arc Games.

Sjekk ut den nye traileren som gir deg en fersk oversikt over Order of the Sinking Star nedenfor, og hvis du vil ha en mer inngående samtale om spillet, kan du sjekke ut chatten vår med Jonathan Blow her.