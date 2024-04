Organiser nøklene dine på en mer effektiv måte med Ridges nøkkelveske

HQ

Vi har tatt en titt på en god del livsstilsprodukter opp gjennom årene i vår videoserie Quick Look. I tråd med dette har vi nå fått tak i en av Ridge Keycases , som er en praktisk og slank måte å organisere og holde orden på nøklene dine på.

Siden det finnes en rekke forskjellige Keycase alternativer, må du se den siste episoden av Quick Look nedenfor for å se hvilket design vår egen Magnus har valgt, og for å høre hans tanker og meninger om produktet.