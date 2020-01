Moon Studios tok verden med storm da de ga oss Ori and the Blind Forest, så det er ikke rent få som har blitt skuffet etter at utviklerne har måtte utsette oppfølgeren et par ganger. Heldigvis er det slutt på skuffelsene nå.

Microsoft og Moon Studios kan fortelle at Ori and the Will of the Wisps er ferdigutviklet og har "gone gold", så dermed er alt klart for lanseringen på både Xbox One og PC den 11. mars.