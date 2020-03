Ori and the Will of the Wisps-musikken slippes på vinyl

Om du samler spillmusikk på vinyl, kjenner du sikkert til iam8bit.com som byr på påkostede og fete utgaver av nettopp det. Nå har de mer på gang og har annonsert en vinylutgave av den lekre Ori and the Will of the Wisps-musikken for å feire lanseringen. De kommer også med en ny utgave av Ori and the Blind Forest på vinyl:

"To celebrate today's launch of Ori and the Will of the Wisps, we're pleased to announce the 2xLP vinyl soundtrack of @garethcoker's haunting new score, and a brand-new reissue of Ori and The Blind Forest.

Both soundtracks are available for pre-order now!"

Dette kommer nok til å selge ut ganske raskt, så om du vil kjøpe en eller begge, anbefaler vi at du raskt surfer over hit for å forhåndsbestille. Gareth Cokers musikk leveres på to LP-er (180 gram Black Audiophile Vinyl) og selges for $39,99. De shippes en gang i årets tredje kvartal.