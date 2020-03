Ori og NBA 2K20 leder an i Xbox Games Pass for mars

I går fikk vi vite hvilke spill som forlater Xbox Game Pass i nærmeste fremtid, så da er det greit å få noen gode nyheter fra Microsoft i dag.

Selskapet har offentliggjort hvilke spill som legges til i Xbox Game Pass den første halvdelen av måneden, og det er ikke bare selvfølgen Ori and the Will of the Wisps som vil få folk til å smile. Her er nemlig listen:



Samtidig skal vi ikke glemme at en ny beta av Bleeding Edge blir tilgjengelig fra den 13. - 15. mars, og at State of Decay 2 sin Juggernaut Edition-oppdatering slippes den 13. mars.