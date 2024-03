Ori-spillene har solgt rundt ti millioner eksemplarer

HQ

Det var tilbake i 2015 at vi ble introdusert for utvikleren Moon Studios, som sammen med Microsoft ga ut sin debuttittel Ori and the Blind Forest, et Metroidvania-inspirert eventyr som ble hyllet for sin vakre historie og førsteklasses presentasjon.

Siden den gang har spillet også blitt lansert på Switch og fått oppfølgeren Ori and the Will of the Wisps. Vi visste allerede at det var en storselger, men siden spillet også ble utgitt på Game Pass noen år etter premieren kan man mistenke at mange spilte det via abonnementstjenesten i stedet for å kjøpe det.

Men ... selv om det sikkert er mange som har fått glede av de vakre eventyrene takket være Game Pass, har de også solgt fenomenalt, og i helgen avslørte grunnlegger og CEO Thomas Mahler via X at serien har solgt rundt ti millioner spill. Og det synes vi selvfølgelig er veldig velfortjent, og minner alle dere som ennå ikke har gitt det sjansen til å faktisk spille Ori and the Blind Forest.

Dere kan takke oss senere.